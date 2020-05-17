Джакарта, , 10:09 — REGNUM Индонезия присоединилась к глобальной программе испытаний вакцины против COVID-19, координируемой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает Antara.

Как правило, процесс разработки вакцины занимает около десятка лет, в то время как при создании вакцины против Эболы исследователям потребовалось примерно четыре года.

По данным ВОЗ, в настоящее время существует около 120 вакцин против COVID-19, предложенных разными странами мира. Тем не менее, только шесть из них прошли клинические испытания.

В Индонезии, одно из государственных предприятий PT Bio Farma также стремится разработать вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальному заявлению Министерства иностранных дел Индонезии, COVID-19 обнаружен у 805 граждан Индонезии за рубежом.

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