17 мая 2020 | Время чтения 8 мин

Предлагают поменять систему. Думается «за» изменения системы выскажутся многие. Вот только система-то строилась на основе экономических программ либеральных экономических институтов. Таких как ВШЭ, ЦСР и реализовывалась, в том числе Силуановым, Кудриным, Набиуллиной, Грефом и другими, не готовыми к признанию ошибок или смены курса, либеральными экономистами, еще с 90-х годов.

Галина Смирнова, , 09:59 — REGNUM Есть такие издания в России, которые перекочевав в электронный формат, душок желтой прессы не утеряли. Между тем с любой фальши можно быстро сорвать маску, а дешевая популярность и вовсе улетучивается в один миг. Но удивительно, что до сих пор ряд политологов, как говорят в народе, «на полном серьезе» дают свои комментарии подобным изданиям. Вероятно, отдельные из них стремятся к любой возможной популяризации собственных персон.

Указ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так вот в одном из таких изданий ряд экспертов предположили, что вопросы, связанные с задержкой в отдельных регионах по сути президентских выплат медикам или их унизительный для медсотрудников, воюющих с Covid-19, поминутный перерасчет, позволивший вместо десятков тысяч выплатить 27 рублей, Владимир Путин должен задавать самому себе. А расширение полномочий губернаторов в рамках борьбы с пандемией позволяет в случае чего «переводить на них стрелки». Мол, случилось так, что губернаторы боятся нарушать инструкции, следуя им строго. Не все, конечно, губернаторы, лишь отдельные.

В принципе, ничего нового в том, что говорят не посвященные в тонкости политики и в действующее еще с 90-х годов законодательство, в котором учтены международные правовые нормы, не всегда подходящие к российской реальности и ментальности, что могут говорить рядовые граждане, не анализирующие в ежедневном режиме на протяжении 30 лет политические события, говорят оппозиционеры, пользующиеся как раз пробелами политических знаний граждан, эксперты изданию не рассказали. Но всё бы ничего, но такие комментарии ведь прозвучали от политологов, от объективной оценки событий которых, зависит их собственный политический вес в обществе или на той или иной политической арене.

Возможно, некоторые эксперты не в курсе или забыли действующие нормы законодательства, но режим повышенной готовности, предусмотренный федеральным законом, принятом еще в далеком 1994 году, предполагает принятие мер, способствующих снижению риска чрезвычайных ситуаций, губернаторами самостоятельно. Ну, а кому, как не им лучше знать, что происходит у них под боком, на вверенных им территориях, какова плотность населения, которая прямым образом влияет на риски распространения заболеваемости, насколько готовы регионы к борьбе с пандемией. Более того, Президент РФ во всеуслышание дал поручение выделить денег регионам и раздать их обозначенным категориям работников. Не услышать и не понять поставленной задачи просто невозможно.

Не так давно, буквально в прошлом году мы подробно разбирали вопрос о том, что именно вызывает социальную напряженность в регионах. Ответ на этот вопрос лежит на поверхности, необязательно даже погружаться в далекие 90-е годы, когда было наворочено столько дел, что до сих пор аукается.

Социальную напряженность в регионах порождает политика Минфина. Об этом открыто говорили эксперты, жаловались и сами губернаторы. Централизация финансов в региональной политике осуществлялась с целью создать для регионов равные условия развития и, соответственно, жизни, так сказать выработать единые правила игры. А что получилось? Один из лучшей десятки губернаторов страны, по оценке Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», составившего «Национальный рейтинг губернаторов» за март-апрель 2019 года, глава Калужской области Анатолий Артамонов в 2017-м году отметил в ходе гайдаровского форума, что политика Минфина на межбюджетном уровне между регионами и федерацией носит ярко выраженный дестимулирующий характер, регионам проще оставаться в реципиентах, чем занимать лидирующие позиции. Так как, достигнув определенных параметров бюджетной обеспеченности, они мгновенно вылетают из всех программ поддержки, применяемых к дотационным регионам, тем самым ставя перед ними необходимость софинансирования федеральных адресных инвестиционных программ, потянуть которые невозможно. При этом наибольшую часть доходов получает федеральный бюджет.

Или другой пример. В конце 2018 года Минфин опубликовал специальную методичку с рекомендациями для регионов по увеличению доходов, среди которых: выявление «серой» аренды квартир, рост налогов на имущество и дорогие машины, развитие сети платных парковок и дорожных камер. То есть Минфин предложил поискать регионам доходы в карманах населения, что не может не породить социальную напряженность. Интересно: если бы мэр Москвы Сергей Собянин, помимо платных парковок и штрафов, прилетающих от повсеместно установленных дорожных камер или даже вместо всего них, повысил налоги на имущество и дорогие машины, которых в столице гораздо больше, чем в регионах, как отреагировала бы на эти меры московская элита?

В середине прошлого года Минфин предлагал увеличить объем дотаций, направляемых субъектам страны для обеспечения сбалансированности бюджетов, внеся в федеральный бюджет России свой проект поправок. Заметьте, дело было в мае, почти в середине года. Пока «суд да дело», средства поступили бы в регионы ближе к концу года — тогда, когда их либо возвращать пришлось бы, либо переводить в другие программы, или каким-то образом быстро осваивать. И тут на их беду может придти еще и Счетная Палата (СП).

И вот как интересно разворачивались другие события: ныне глава СП Алексей Кудрин, а в прошлом министр финансов России, чье место занял верно следующий его прежнему курсу Антон Силуанов, в марте 2017 года, еще пребывая в роли главы Центра Стратегических Разработок (ЦСР), лично прогнозирует бунты «региональных баронов», строя свои предположения, в том числе, на основе высказанных в тот год на Гайдаровском форуме предложений и замечаний губернаторов. Причем, отметим, Кудрин присутствовал на том же самом форуме, брал на заметку предложения губернаторов, сам расспрашивал их о том, что их беспокоит, и о необходимых мерах федеральной власти. К слову, на том же самом форуме Кудрин озвучил вопрос о необходимости реформирования пенсионной системы, отметив, что она назрела давно, после чего многие присутствующие «проглотили языки» и затаили дыхание. Так вот после своего мартовского прогноза о бунте губернаторов, в апреле Кудрин уже в статье портала «Регионы онлайн» вдруг предложил предоставить регионам больше свободы, рассуждая уже о том, что в России сложилась такая ситуация, когда основная доля всех налогов уходит в федеральный бюджет, оставляя регионы практически ни с чем. А подкрепил свою идею, заявив информацию о многочисленных нарушениях, выявленных Счетной Палатой при проверках выделения регионам субсидий: мол, правительство пытается выравнять ситуацию в регионах за счет субсидий, но лучше не становится — финансирование просто не доходит.

Не правда ли, отслеживая события всей этой подковёрной либеральной круговерти, перестаешь верить даже в самые чистые либеральные ценности и идеи?!

Можно привести и другой пример, недавний. На своем сайте экономист Михаил Хазин писал дословно:

«мне вчера позвонил один мой товарищ, который как раз владелец инфраструктурной компании. У неё много бюджетных проектов, от конкурсов до уже завершённых проектов, в самых разных регионах. И он говорит, что как только Путин сказал, что эти программы сокращать нельзя, Минфин тут же перестал выделять на них деньги регионам. Где-то заморозили конкурсы (но деньги, потраченные на банковские гарантии, разумеется, не вернули), где-то отказались платить по уже закрытым контрактам… Говорят, нет денег! Ну, точнее, это не те направления, про которые Президент прямо сказал, что им нужны деньги. У Минфина нет средств… А вот на гарантии, судя по всему (ведёт этот законопроект, разумеется, Минфин, гарантии — это его прерогатива), деньги у него есть… Никаких мыслей такая политика не навевает?»

Так Хазин отреагировал на продвигаемую Минфином идею о смягчении запрета на выдачу госгарантий иностранным компаниям, а также российским, зарегистрированным в оффшорах.

Конечно, установить, на каком этапе произошел теперешний сбой выплат денег медикам, сражающихся за здоровье россиян, совершенно несложно. То ли Минфин их задержал, то ли губернаторы. Но напомним, что в апреле по поручению Президента РФ правительство выделило 50 млрд руб. на выплаты медперсоналу, работающему непосредственно с заразившимися коронавирусом. К 11 мая их получили не все — менее половины тех, кому денежная помощь должна предоставляться. Тогда Владимир Путин поручил довести их медикам к 15 мая и пообещал лично проверить выплату средств во всех регионах. При этом 15 мая глава федерального казначейства Роман Артюхин, как писали СМИ, сообщил, что все дополнительные выплаты за март и апрель для медперсонала, работающего с больными коронавирусом, осуществлены. В итоге отдельные медики еще и пожаловались на перерасчет этих пособий, в результате, которых вспыли доплаты размером «с копейки». Издание Коммерсант пишет теперь также, что главный врач больницы в Армавире, медики которой жаловались на нарушения при осуществлении стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом, будет уволен. Прокуратура Краснодарского края приступила к проверке сразу после публикации в интернете информации о возможных нарушениях при начислении выплат. Проверку проводит и СКР Кубани.

Однако у ряда политологов опять Путин виноват и его система. Предлагают поменять систему. Думается «за» изменения системы выскажутся многие. Вот только система-то строилась на основе экономических программ либеральных экономических институтов. Таких как ВШЭ, ЦСР и реализовывалась, в том числе Силуановым, Кудриным, Набиуллиной, Грефом и другими, не готовыми к признанию ошибок или смены курса, либеральными экономистами, еще с 90-х годов. Политологи хотели бы изменить эту самую систему? Ну так нужно выступать с такими предложениями и выражаться точнее!