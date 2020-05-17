Минск, , 10:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, сообщает 17 мая пресс-служба белорусского лидера.

В тексте поздравления Лукашенко отметил, что Казахстан демонстрирует стабильный экономический рост, успехи в проведении государственных преобразований, укрепляет позиции и авторитет на международной арене благодаря усилиям, ответственному и эффективному управлению президента республики — Касым-Жомарта Токаева.

Лукашенко также выразил убеждение, что «взаимная поддержка и помощь» поспособствуют «упрочению дружественных, доверительных и партнерских отношений, дальнейшему углублению всесторонних связей» между Белоруссией и Казахстаном.

Белорусский лидер пожелал своему казахстанскому коллеге доброго здоровья, благополучия, а также достижения намеченных целей.