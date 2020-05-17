Вашингтон, , 09:52 — REGNUM Сторонники бывшего кандидата в президенты США Берни Сандерса, который выбыл из предвыборной гонки, отказываются поддерживать кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Об этом заявил Бывший советник Сандерса Джефф Уивер, сообщает издание The Hill.

«Существует реальная и неотложная необходимость помочь Байдену консолидировать сторонников Сандерса», — считает Уивер. По его мнению, электорат бывшего кандидата поможет Байдену победить Дональда Трампа.

Вместе с тем Уивер отмечает, что большая часть электората Берни Сандерса не намерена никого поддерживать.

Напомним, в апреле Берни Сандерса заявил о своем выходе из предвыборной кампании. Вместе с тем он призывает электорат отложить в сторону разногласия с Байденом и поддержать его на выборах.

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