Париж, , 09:41 — REGNUM В это воскресенье, 17 мая, президент Франции Эммануэль Макрон отмечает 80-летие сражения при Монкорне, передает BFM TV.

Глава государства отправится в департамент Эна, чтобы принять участие в церемонии и отпраздновать битву под командованием Шарль де Голля 17 мая 1940 году.

«Возможность для президента отпраздновать отказ от уступок и дух сопротивления», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Впервые глава государства отправится на место этого «мужественного сражения», где почтит память о бойцах, сражавшихся за Францию. Затем президент выступит с речью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран пообещал «увеличить оплату труда»в больницах.

Подробнее в материале: Минздрав Франции обещает увеличить оплату труда медработникам