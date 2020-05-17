Париж, , 08:59 — REGNUM Во Франции около тридцати мэров потребовали провести второй тур муниципальных выборов в июне, передает BFM TV.

«Давайте не будем превращать санитарную изоляцию в демократическую изоляцию», — призвали мэры во Франции, подчеркивая важность «установки и стабилизации» как можно быстрее «государственных учреждений».

Не полностью исключая гипотезу о проведении выборов в июне, глава Ассоциации мэров Франции Франсуа Баруа, который не поддержал эту инициативу, заявляет, что можно провести второй тур выборов «во второй половине сентября».

Ожидается, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с мэрами вопрос о проведении муниципальных выборов в следующий вторник, 19 мая, посредством видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции планируют организовать второй тур муниципальных выборов 28 июня 2020 года.

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