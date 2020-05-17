Киев, , 09:01 — REGNUM Украине следует создать площадку для переговоров, целью которых является «возвращение» Крыма в состав страны. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников в интервью «Крым.Реалии» (СМИ-иностранный агент).

Он считает, что подобные переговоры могут проходить не в Минске, где обсуждается Донбасс, а в Брюсселе или Кишинёве.

Резник отметил, что Украина рассчитывает на помощь США и Великобритании, которые когда-то подписали Будапештский меморандум.

«Так называемый Будапештский меморандум, в котором в обмен на отказ от ядерного статуса нам обещали неприкосновенность и защиту. Россия также нарушила его, а от Великобритании и США мы не получили очевидной помощи, до сих пор её ждём. Плюс есть ещё две страны, которые присоединились к меморандуму, — Франция и Китай», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сказал, что «возвращению» Крыма в состав Украины помешала пандемия коронавируса.

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Напомним, Крым стал частью России в 2014 году после проведения референдума, на котором эту идею поддержало подавляющее большинство жителей полуострова. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, в результате которого законная власть на Украине прекратила своё существование.