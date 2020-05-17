Пекин, , 08:57 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая призвало правительство США прекратить «необоснованное преследование» таких китайских компаний, как Huawei. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.

15 мая министерство торговли США ввело новые меры в отношении китайской компании Huawei, направленные на ограничение экспорта микросхем. Позже китайская газета Global Times сообщила, что в ответ на эти меры в Пекине могут внести в список «ненадёжных организаций» ряд американских компаний, включая Apple, Cisco и Qualcomm.

В МИД КНР подтвердили, что правительство Китая готово принять ответные меры, если Вашингтон не прекратит «необоснованное давление» на китайский компании.

«Правительство будет твёрдо защищать права китайских компаний», — подчеркнули в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ограничение экспорта технологий коснётся не только компании Huawei, но и её торговых партнёров, деятельность которых «угрожает национальной безопасности США».