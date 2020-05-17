Киев, , 08:55 — REGNUM Сталин за саботаж важных задач подчиненных расстреливал, Янукович — бил, Порошенко — доводил до инфаркта истериками, а Зеленский вообще ничего не делает. О причинах недееспособности украинской власти рассуждала в эфире телеканала «112 Украина» бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Отвечая на вопрос ведущего, почему украинские работающие с COVID-19 врачи до сих пор не получают обещанные правительством 300% надбавок, Савченко заявила, что поручения президента Украины Владимира Зеленского по большей части не выполняются.

По имеющейся у бывшего депутата информации, экс-президент Владимир Янукович своих подчиненных за невыполненные задания бил в буквальном смысле слова, сменивший его президент Петр Порошенко «своими истериками могу человека до инфаркта довести». А Зеленский никаких репрессивных мер в отношении чиновников не применяет, поскольку просто не помнит, что и кому было поручено, а «служба протоколов не протоколирует».

«Зеленскому даже ударить некого, — поясняет Савченко. — Он просто не понимает, кому и какую задачу он ставил. Пока так будет, таки важные вещи, как доплата врачам 300% премии за работу в особенный период, не будут выполнены».

В корне изменить ситуацию с безответственностью украинской власти могу бы политик уровня Сталина.

«Я назову еще один пример — Сталин. За невыполнение чрезвычайно важного задания — один расстрел. И вы себе не представляете, как в следующий раз будут летать эти бумажки по кабинетам и с какой быстротой они будут подписываться», — выразила уверенность экс-депутат.

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