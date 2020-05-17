Париж, , 08:35 — REGNUM Во Франции депутат Орельен Таше решил покинуть политическую партию президента Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» (LREM), сообщает Le Figaro.

«В 2017 году я покинул Социалистическую партию, потому что она не смогла пересечь свои границы. Сегодня я покидаю LREM по тем же причинам», — заявил депутат, выражая сожаление по поводу того, что движение, основанное в апреле 2016 года, «не смогло создать идеологический корпус, чтобы найти сближение с другими партиями или союзниками в обществе».

«Я не буду в оппозиции», — заявил Орельен Таше.

«Если будет выбор, я буду в большинстве, потому что хочу быть конструктивным и добиваться результатов для французов», — отметил депутат.

Известно, что его объявленный уход из партии приводит к сокращению общей численности депутатов до 295 человек против 314 в июне 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран обещает, что правительство «увеличит оплату труда»в больнице и создаст «гораздо более гибкие рамки»в рабочее время.

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