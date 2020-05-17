Москва, , 08:28 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заголовок статьи в американском агентстве Bloomberg «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

По его словам, такая формулировка статьи отдает враждебностью и расизмом.

«Так могли бы сказать в гитлеровской Германии: «Почему наше оружие не убило больше русских?» И возмутиться по этому поводу. Та ещё описка», — написал сенатор в своем Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, после комментария официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой агентство Bloomberg изменило заголовок статьи на «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». В самой статье утверждается, что в России якобы неправильно ведут подсчет смертей пациентов с COVID-19.

Читайте также: Bloomberg изменило заголовок статьи о COVID-19 в России