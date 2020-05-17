Киев, , 08:29 — REGNUM В украинском парламенте нет заражённых коронавирусом, заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков 16 мая в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

По его оценке, носителями коронавируса оказались 10−15 парламентариев.

«По состоянию на сегодня больных, к счастью… в парламенте народных депутатов нет… По аппарату тоже нет», — сказал Разумков.

Он отметил, что не может быть уверен в здоровье всех помощников народных депутатов, поскольку их довольно много.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков также заявил, что пандемия коронавируса осложнила проведение украинских реформ и возвращение утраченных территорий.

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