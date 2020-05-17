Триполи, , 08:28 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сараджем, об этом 16 мая сообщается в заявлении ПНС.

В сообщении говорится, что Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу эскалации насилия в стране, отметив, что кризис в стране может быть разрешен лишь политическим путем.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда войска НАТО вторглись в страну, что привело к жестокому убийству ее лидера Муаммара Каддафи.

В настоящее время страна фактически расколота на несколько противоборствующих анклавов, крупнейшими из которых является ПНС и Ливийская национальная армия.

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