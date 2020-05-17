Париж, , 08:23 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран обещает, что правительство «увеличит оплату труда» в больнице и создаст «гораздо более гибкие рамки» в рабочее время, сообщает Le Figaro.

«Мы должны работать над тем, чтобы увеличить зарплату медицинскому персоналу», — заявил министр, не давая более подробной информации.

Оливье Веран объявил о запуске 25 мая многосторонней встречи социальных партнеров в министерстве.

Министр также «обещает придать гибкости» 35-часовой рабочей неделе в больницах.

«Речь идет не о том, чтобы заставлять людей работать больше, а о том, чтобы создать гораздо более гибкую структуру, позволяющую организовывать свое рабочее время по-другому, без давления», — объясняет Оливье Веран.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал во время визита в парижскую больницу Пити-Сальпетриер «положить конец обнищанию» медперсоналу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер охарактеризовал первый этап выхода из изоляции как этап «гражданского духа».

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