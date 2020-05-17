Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Американские конгрессмены от Демократической партии инициировали проверку решения президента США Дональда Трампа об увольнении генерального инспектора госдепартамента Стивена Линика. Об этом говорится на сайте одного из соавтора инициативы — высшего представителя демократов в комитете по международным отношениям Сената Боба Менендеса.

«Мы неизменно выступаем против политически мотивированного увольнения генерального инспектора и выхолащивания президентом этого критически важного поста», — сообщили конгрессмены.

По их мнению, решение об отстранении Линика с должности принято после того, как на этом настоял госсекретарь Майкл Помпео. По информации в американской прессе, инспектор попытался провести расследование в отношении Помпео, воспользовавшись «своим служебным положением в личных целях».

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