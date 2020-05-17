Киев, , 07:42 — REGNUM В регламенте работы Верховной рады отсутствует механизм переголосования, в связи с чем повторного решения по поводу обращения к парламентам мира по поводу 75-й годовщины окончания Второй мировой войны не будет. Об этом председатель Рады Дмитрий Разумков заявил в интервью «Радио Свобода».

«Это было решение парламента. Это постановление не было поддержано, — прокомментировал Разумков итоги голосования по обращению. — Народные депутаты принимали решение, исходя из своей личной позиции, с позиции тех людей, которых они представляют в парламенте. Случилось так, как случилось».

По словам спикера, переголосование по тем или иным вопросам ни разу не проводилось в Верховной раде, поскольку это не соответствует регламенту. И хотя Разумков выразил сожаление в связи с итогами голосования, он отметил, что его личное желание не может быть основанием для нарушения регламента.

Напомним, 13 мая в Верховной раде Украины на голосование был поставлен проект обращения к национальным парламентам иностранных государств и международных организаций в связи с окончанием Второй мировой войны, где в числе прочего напоминалось, что в 2014 году государство-член ООН «оккупировало» часть территории другого независимого государства. Однако большинством голосов проект обращения был отвергнут.