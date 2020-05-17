Киев, , 07:21 — REGNUM Проведение на Украине реформ и возвращение в её состав Донбасса и Крыма осложнила ситуация с коронавирусом, заявил 16 мая председатель Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью Радио «Свобода» (СМИ-иностранный агент).

По его словам, Киев не должен терять связь с «оккупированными территориями», однако быстро вернуть их не получится.

«Сегодня я понимаю все те проблемы и вызовы, которые стоят перед государством: это и проблема коронавируса, которая достаточно ударила по всему миру и по Украине и с точки зрения реализации реформ, и с точки зрения экономических возможностей», — объяснил Разумков.

Он добавил, что Украина сможет добиться своего путём создания условий для международного давления на Россию. Вместе с тем, отметил спикер, Киеву придётся изменить ситуацию таким образом, чтобы жители Донбасса и Крыма хотели вернуться в состав Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что возвращение Крыма является бесспорной частью национальной идеи страны.

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