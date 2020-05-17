Киев, , 07:00 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила об отсутствии у нее цензурных выражений для обсуждения власти и использовала нецензурные. Нелестными эпитетами экс-депутат наградила украинский чиновников разных уровней 14 мая в эфире программы «Прайм» телеканала «112 Украина».

«Мне обидно, что мы имеем критическую массу клинических идиотов и полных дебилов при власти, — посетовала Савченко. — Мне обидно и стыдно за мой украинский народ. Что такое мы выбираем, а потом вот так мучаемся».

По словам бывшего депутата, данная характеристика не касается только одного Зеленского. Подобным образом можно охарактеризовать любых украинских управленцев от чиновников низкого ранга, то тех, кто сидит в высоких кабинетах.

Савченко выразила сожаление и тем, что народ Украины не владеет легитимными механизмами позволяющими сменить власть или отозвать депутата, а вынужден умирать на майдане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Савченко подвергла критике деятельность ВОЗ в условиях пандемии коронавируса и усомнилась в правильности реформирования системы здравоохранения по западному образцу.

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