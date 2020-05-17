Киев, 17 мая 2020, 07:00 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила об отсутствии у нее цензурных выражений для обсуждения власти и использовала нецензурные. Нелестными эпитетами экс-депутат наградила украинский чиновников разных уровней 14 мая в эфире программы «Прайм» телеканала «112 Украина».
По словам бывшего депутата, данная характеристика не касается только одного Зеленского. Подобным образом можно охарактеризовать любых украинских управленцев от чиновников низкого ранга, то тех, кто сидит в высоких кабинетах.
Савченко выразила сожаление и тем, что народ Украины не владеет легитимными механизмами позволяющими сменить власть или отозвать депутата, а вынужден умирать на майдане.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Савченко подвергла критике деятельность ВОЗ в условиях пандемии коронавируса и усомнилась в правильности реформирования системы здравоохранения по западному образцу.
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