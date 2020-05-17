Пекин, , 06:42 — REGNUM Сразу 15 команд дисциплинарных инспекторов были направлены в 35 центральных партийных и правительственных органов Китая для проведения нового раунда расследований, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Пятый раунд дисциплинарных инспекций, который был запущен ЦК Компартии Китая 19-го созыва, ставит перед собой целью почистить от коррупционеров центральные партийные организации, а также органы центральной власти.

В том числе речь идет о Департаменте по связям с общественностью КПК, Министерстве промышленности и информационных технологий, Министерстве природных ресурсов и Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Команды инспекторов проведут на указанных участках антикоррупционного фронта два месяца, а также будут собирать различного рода наводки со стороны неравнодушной общественности, которая бдит за соблюдением законности в стране. Особенно жестко пройдутся по партийным кадрам.