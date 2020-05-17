Киев, , 06:26 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения транслирует страхи о новой неизлечимой коронавирусной инфекции, заявила 14 мая в эфире программы «Прайм» на телеканале «112 Украина» бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко.

«ВОЗ — это торговцы страхом, которые начинают нагнетать, что пандемия второго этапа будет еще страшнее, что теперь коронавирус будет как ВИЧ, СПИД и тому подобное. Будет всегда в наших телах и никогда не вылечится, — отметила Савченко. — Они рак не научились лечить, они СПИД не научились лечить. Теперь будут говорить, что у нас будет страшный коронавирус».

Экс-депутат заверила также, что граждане Украины не раз болели гриппом разных штаммов и справятся и с коронавирусом.

«Меньше бы нас пугали и закрывали дома, а больше защищали», — рекомендует украинским властям Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Савченко усомнилась в верности выбранного Киевом курса на западную модель. К таким выводам экс-депутат пришла сравнив ответ на вызов COVID-19 системы здравоохранения Китая и западных стран.

Читайте ранее в этом сюжете: «А может вектор не туда?» — Савченко сравнила медицину Китая и Италии