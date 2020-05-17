Киев, , 05:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский постепенно сменил стратегию по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила 16 мая депутат Верховной рады Марина Бардина («Слуга народа») в эфире телеканала «Наш».

По её словам, после избрания Зеленский попытался использовать стратегию предыдущего президента Украины Петра Порошенко, но она оказалась провальной. Поэтому в Киеве пересмотрели свои подходы к урегулированию конфликта.

«Украина пытается предоставить более официальный статус группе, которая ведет переговоры в трехсторонней контактной группе», — объяснила Бардина.

Она добавила, что на этой неделе впервые прошли переговоры официальных должностных лиц Украины, при этом Киев якобы начал двигаться по пути выполнения минских договоренностей.

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