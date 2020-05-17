Рига, , 05:20 — REGNUM Резкому осуждению со стороны посольства России в Риге подверглось решение властей Латвии перевести обучение в детских садах страны на латышский язык. Сообщение об этом 16 мая опубликовано на странице дипломатической миссии в социальной сети Facebook.

По словам российских дипломатов, дети стали заложниками внутриполитических игр, а действия латышских властей в очередной раз показали отношение к русскоязычным жителям республики как к людям «второго сорта».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил поправки к закону об всеобщем образовании, предписывающие всем государственным детским садам вести занятия исключительно на латышском.

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