Бейрут, , 04:15 — REGNUM Два человека стали жертвами обстрела ливийской столицы со стороны пытающейся захватить город Ливийской национальной армии, сообщает 16 мая Reuters со ссылкой источник в аварийно-спасательной службы Триполи.

Сообщается, что в результате очередного обстрела, загорелся приют для перемещенных лиц, где находились люди, чье жилье пострадало от предыдущих обстрелов. При пожаре погибли двое.

Власти города намерены переместить выживших в убежище подальше от наступающей на город Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Напомним, 27 апреля 2020 года Хафтар провозгласил себя главой Ливии и заявил о твердом намерении взять столицу под свой контроль.