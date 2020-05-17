Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции показала, что действующее руководство Соединенных Штатов не понимает, что делает, заявил экс-президент США Барак Обама в своем видеообращении для американских школьников.

«Эта пандемия больше, чем что-либо еще, полностью и окончательно опровергла представление о том, будто многие руководители осознают то, что они делают», — заявил он.

По словам Обамы, некоторые представители администрации президента США даже не пытаются делать вид, что за что-то отвечают в сложившейся ситуации. При этом газета The New York Times расценила обращения Обамы, как попытку атаковать президента США Дональда Трампа перед президентскими выборами, которые должны состояться в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пообещал помочь другим странам в распространении вакцины против коронавируса нового типа. Он добавил, что Соединенные Штаты готовы поставлять вакцину по доступной цене.

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