Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, выдав её за снимок депортации крымских татар в 1944 году.

На ошибку американского дипломата обратили внимание в посольстве России в Вашингтоне.

«Очень плохая и провальная идея использовать тактику украинской дипломатии», — прокомментировали публикацию российские дипломаты.

Напомним, Гилмор разместил фотографию «Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942−44» из Музея памяти жертв Холокоста для иллюстрации своей публикации о депортации крымских татар из Крыма.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич посоветовал Гилмору внимательнее изучить текст Минских соглашений, чтобы лучше понимать происходящее в Донбассе.

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