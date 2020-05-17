Москва, , 00:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, подписывая указ о санкциях против ряда российских культурных и научных учреждений, пытался угодить националистам и показать неизменность антироссийской политики, заявил 16 мая российский политик Алексей Пушков в интервью «Парламентской газете».

Отметив, что упомянутым российским учреждениям от украинских санкций «ни жарко, ни холодно», Пушков пояснил, какие внутренние цели преследовали в Киеве, объявляя об этих ограничениях.

«Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет», — сказал Алексей Пушков.

При этом он подчеркнул, что не следует строить иллюзии о возможности нормализации отношений с Украиной, так как Зеленский старательно демонстрирует продолжение линии Порошенко.

«И новые санкции в отношении российских учреждений культуры и науки — продолжение линии Порошенко на культурную изоляцию Украины от России. Не удивительно, что Зеленский потерял уже почти половину своего рейтинга — сейчас его в стране поддерживает порядка 40 процентов жителей», — пояснил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая президент Украины подписал указ о введении санкций против целого ряда российских культурных и научных учреждений, в том числе против Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Эрмитажа, МГУ им. Ломоносова и других.

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