Санкт-Петербург, , 00:01 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился вновь закрыть крупные торговые центры МЕГА «Дыбенко» и МЕГА «Парнас». Они были открыты 15 мая в рамках ослабления мер, введенных в связи с коронавирусом, но проработали всего два дня.

Причиной нового закрытия стало предписание управления Роспотребнадзора по Ленобласти, сообщил глава региона на своей странице в Instagram. Кроме того, ТЦ проверила прокуратура.

«Был расчёт на то, что удастся сохранить требования Роспотребнадзора по социальной дистанции и правилам. Сам Роспотребнадзор и проверил и выдал предписание», — сообщил 16 мая Александр Дрозденко.

Он пояснил, что подписанным им документом закрываются «с завтрашнего дня все (торговые центры) свыше 25 000 метров торговых площадей и все, не имеющие отдельных входов, и систем контроля на входе».

«Александр Юрьевич, а примерно до какого числа будет закрыта Мега или точной даты пока нет?», — спрашивают губернатора пользователи.

«Пока две недели, и зависит в том числе и от уровня заболеваемости в Санкт-Петербурге», — ответил Дрозденко.

«Я постарался максимально людей оставить с работой. Это две с лишним сотни небольших ТЦ по области», — добавил губернатор. Он также постарался объяснить, почему вновь закрыты популярные у петербуржцев центры МЕГА.

«Поймите меня правильно. У меня был вариант или отменить постановление правительства области о поэтапном открытии и снятии режима самоизоляции (всё вернуть назад), или принять решение о закрытии части крупных ТЦ. Я выбрал менее жесткий вариант. И как дальше и в каком режиме мы будем жить, зависит от нашей ответственности и дисциплины», — резюмировал губернатор Ленинградской области.

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