Дамаск, , 23:58 — REGNUM Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произвели обстрел населенного пункта в сирийской провинции Идлиб. Об этом 16 мая сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

По словам Журавлева, были зафиксированы два обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, а также один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).