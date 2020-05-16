Париж, , 23:29 — REGNUM Власти Франции призвали все страны Европейского союза согласованно открыть границы после снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление сделал сегодня, 16 мая, министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Напомним, что сегодня глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна намерена с 3 июня снять ограничения для поездок в пределах Европейского союза.

Также известно, что власти Испании намерены открыть границы для перемещения внутри ЕС к лету.

Однако глава французского министерства внутренних дел считает, что странам ЕС нужно принять совместное решение о единовременном открытии границ для свободного перемещения граждан хотя бы внутри наднационального объединения.

Кастанер заявил, что намерен в эти выходные обсудить ситуацию со своим итальянским коллегой.