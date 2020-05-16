16 мая 2020 | Время чтения 9 мин

Владимир Микоян, , 23:12 — REGNUM Перипетии, связанные со сносом памятника маршалу Коневу в Праге, с муниципального уровня стали, наконец, переходить на государственный. Но у чешского МИД проявляется своеобразное поведение, не очень поддающееся нормальной логике. Видимо, в силу пробелов в ней, равно как и в профессионализме у нынешнего главы этого ведомства, что и неудивительно. Томаш Петршичек попал в это кресло, как у нас говорят, «по блату», по партийно-бюрократической линии. Он вообще к международным делам ранее в своей жизни близкого отношения не имел — выше помощника чешского депутата Европарламента этот ничем не выделявшийся аппаратчик — дитя «бархатной революции», подпрыгнуть так и не смог. Где-то в кулуарах подсуетился, перед кем-то на светских раутах покрасовался, покрутился среди активистов правительственной партии «АНО», и вот результат — кресло министра. В Чехии при дележе министерских портфелей нет безусловного правила отталкиваться от профессиональных знаний или опыта, там назначения сплошь и рядом происходят по партийной принадлежности и в силу субъективных факторов — как правило, знакомств с «нужными людьми». Министром промышленности и торговли может стать, например, анестезиолог, министром обороны — следователь, а заместителем премьера — борец за расширение количества детских площадок. Впрочем, для того, чтобы брать под козырёк при «рекомендациях» из Вашингтона и Брюсселя особой самостоятельности и глубины от министра иностранных дел и не требуется — ему «старшие товарищи» подскажут, что и как делать.

Чехия

Поэтому поведение чешского МИД в позорной истории вокруг памятника маршалу Коневу и её последствий вызывает, как минимум, ироничное недоумение. Сначала МИД Чехии решил «взлететь над схваткой», презрительно и наотрез отказался содействовать в урегулировании ситуации, обеспечить передачу нам памятника прославленного маршала для его вывоза на родину под предлогом, что он мол МИД не принадлежит, а является собственностью района Прага-6. Что является либо очередным проявлением некомпетентности, либо откровенной ложью, поскольку этот памятник внесён в общегосударственный реестр Чешской Республики и, таким образом, им может распоряжаться только государство, а не второстепенные муниципальные чиновники. Зато МИД поспешил защитить депутатов, инициировавших снос памятника — сделал заявление, что принятый в России закон об уголовном преследовании лиц, виновных в осквернении или уничтожении военных памятников, стал вмешательством во внутренние дела Чешской Республики. Ожидалось, вероятно, что при принятии своих законов Россия сначала должна испрашивать разрешения у чешского МИД.

Не зная, как добавить по-крупному в дующие с Запада антироссийские ветры, МИД Чехии взял на вооружение тактику мелких пакостей. Сначала, опять же без всякой логики, стал требовать сокращения количества дипломатических номеров на автомашинах сотрудников российского посольства. Всё чаще стал отказывать нашим гражданам во въездных визах в Чехию — разумеется, без объяснения причин. Ежегодно появляются высосанные из пальца доклады о подрывной деятельности российских спецслужб и «агентов влияния». Теперь вот мерещатся русские киллеры, покушающиеся на убийства столичных выскочек и пустозвонов в чиновничьем обличии. В тон с коллегой в МИД и министр обороны Чехии кряхтит о растущей советской угрозе, которую он узрел в «кибератаках», да в продолжающейся модернизации вооружённых сил России.

Теперь глава чешского внешнеполитического ведомства начинает пожинать плоды своего же собственного равнодушия, недальновидности и пренебрежения своими обязанностями. Легко можно было предположить, что если не излишне-толерантные российские власти, то общественность пойдёт на ответные болезненные действия. 25 апреля неизвестными лицами, выступающими от незарегистрированной партии «Другая Россия», были нанесены удары молотком по гранитному мемориалу чешским легионерам в Челябинске (осталось несколько заметных выбоин), эта процедура даже была снята на видео. Эти удары в ушах многих наших сограждан прозвучали, как музыка. Затем в этом же видео появилась яркая поясняющая надпись: «Это вам за Конева». Кто-то вдобавок нанёс белой краской надпись на мемориале, которую никто не посмеет опровергнуть: «Они убивали русских». Чешский МИД тут же выстрелил нотой с требованием разыскать и наказать виновных. Но никто не возьмётся гарантировать, что теперь подобные акции протеста прекратятся, даже если нашей полиции взбредёт в голову усердствовать. В связи с протестной мини — демонстрацией перед чешским консульством в Санкт-Петербурге по поводу памятника Коневу МИД Чехии снова отреагировал с нервозностью: направил очередную ноту — ему не понравились грубоватые самодельные лозунги демонстрантов. Видимо, в консульстве, да и в Праге, ждали аплодисментов наших людей за попустительство наглому, вызывающему демонтажу памятника дважды Герою Советского Союза и почётному гражданину столицы Чехии. Не говоря уже о том, что в Праге могли бы предвидеть и «второе дыхание» в требованиях нашей общественности прекратить чешскую программу установки памятников своим легионерам-интервентам на территории России по пути их кровавого следования в 1919 г. через всю страну к Владивостоку. Более того, не пожелав употребить своё влияние, чтобы урегулировать содеянное и даже хоть как-то осудить снос памятника маршалу Коневу (как это в резкой форме сделали бывший и нынешний президенты Чешской Республики), МИД Чехии фактически спровоцировал возрождение в России кампании за снос уже установленных мемориалов легионерам (Пенза, Челябинск).

Причём в публичных заявлениях МИД Чехии проявлял безразличие, а фактически солидарность с политическими вандалами, которых секретариат Президента М. Земана от его имени назвал «высокомерными и ненавидящими Россию политическими экстремистами, покрывшими Чехию позором». Если российская сторона устами С.В. Лаврова призывала освежить в памяти Договор о дружбе и сотрудничестве 1993 г. и соблюдать его соответствующие положения, то чешское внешнеполитическое ведомство изобразило невинность и заявило, что снос памятника никак не противоречит этому Договору. Это, дескать, нельзя рассматривать как недружественный акт. И уж вообще без всякой логики МИД Чехии упорно пытался смешивать понятия: переводить диалог в рамки Соглашения о военных захоронениях, к которому ни памятник маршалу Коневу, ни мемориалы легионерам отношения не имеют.

И вот чешский министр решил повысить планку — объявить инцидент с памятником Коневу «острыми разногласиями по историческим вопросам», а нашу возмущённую реакцию — вмешательством во внутренние дела. Сразу дело с памятником, опять же в противоречии с прежней отстранённой позицией МИДа, перестало входить лишь в епархию муниципальных властей Праги. Подхватили и раздуваемую инициатором сноса памятника главой района Прага-6 О. Коларжем «утку» о готовящемся на него покушении русскими — там всерьёз бросились проверять, что это за дипломат из Москвы приехал с чемоданом яда. Даже круглосуточную охрану для О. Коларжа установили, чего он и добивался для самовозвеличивания. В общем, Т. Петршичек решил, что его персоне тоже должно что-то перепасть от раскручивания этой истории, проявил изобретательность и набрал корзинку русофобского мусора по русской пословице: «С миру по нитке — нищему рубаха». МИД Чехии неожиданно обнаружил даже некую дискриминацию чешских бизнесменов в России. Но министр мечется, его бросает из стороны в сторону, как утлую шлюпку в волнах: то он утверждал, что МИД не может иметь никакого отношения к судьбе памятника И.С. Коневу, то заявляет, что теперь созрел для диалога на этот предмет. А о чём тут вести диалог: если пражским властям это памятник колет глаза и они не хотят прислушиваться к своим гражданам, то памятник следует просто предложить России. Тем более, что соответствующую просьбу на этот счёт из Москвы получили, но сходу, даже не задумываясь, отвергли. Видимо, для тех, кто не способен видеть даже на шаг вперёд, самым пробуждающим будильником служат удары молотка по граниту мемориала чешским легионерам.

А на днях министр на чешском телевидении с апломбом заявил, что он намерен чуть ли не вызвать «на ковёр» С.В. Лаврова, чтобы высказать ему свои претензии по поводу нагнетания Россией напряжённости между двумя странами. Другой повестки дня он изобрести не смог. Он, видимо, не в курсе, что у российского министра масса серьёзных, действительно заслуживающих его внимания дел. И, несмотря на владение несколькими языками, министр иностранных дел России не понимает язык нажима и безапелляционности.

Дальше-больше: МИД решил насупить брови и повысить голос, осадить и заткнуть рот Москве заявлением: «Если органы РФ будут продолжать свои конфронтационные заявления и действия в том же духе, это будет сигналом к тому, что они потеряли интерес к развитию взаимовыгодных отношений между нашими странами». На какой позитив можно рассчитывать, создавая такой фон межгосударственного общения — непонятно. Неясно также и то, о каком развитии отношений может говорить МИД Чехии, если он сам к нему потерял уже давно интерес и, более того — этому препятствует ?!

Но неприятные вопросы в двусторонних отношениях с Прагой действительно есть, только возникли и возникают они в результате последовательно разворачиваемой антироссийской кампании с чешской стороны. Причём, что показательно, началась она в унисон с той, которая вспыхнула и так и не затихает за океаном. Конечно, понятно — старших надо слушаться, как учат детей в детском саду, тогда, глядишь, заметят и по головке погладят, а может, и даже поощрят.

Нам обсуждать «острые» исторические разногласия с двоечниками вряд ли интересно. Мы точно знаем, кто способствовал развязыванию Второй мировой войны, в которой наша страна понесла невероятные людские и материальные потери, кто прямо или косвенно содействовал гитлеровцам в их завоеваниях, кто производил для них оружие, и кто ценой своих жизней освобождал Европу и, в частности, Чехословакию и её столицу.

Невооружённым глазом видна подоплёка нынешней антироссийской истерии, как охарактеризовал обстановку Президент Чехии — мудрый, объективный и независимый Милош Земан. А для нормализации отношений с традиционно-дружественной к Чехии державой МИДу Чехии стоило бы не петушиться, а протрезветь, подумать не о переговорах для саморекламы, а о том, как продемонстрировать своими действиями, что там взялись, наконец, за исправление навороченного за последнее время.

И пока это не будет сделано мы останемся при своём мнении, что история с памятником маршалу Коневу, равно как и все другие выпады — это не частные случаи, а показатель шкалы отношения к России среди раскудавшихся чешских политических персонажей право‑ и лево-либерального толка. Но это не частные лица, а люди, занявшие государственные посты и представляющие государство. Тем самым они дезавуируют Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, которым, похоже, на деле и не собираются руководствоваться.