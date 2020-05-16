Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Американский сенатор Тед Круз (Техас) пригрозил российской государственной корпорации «Газпром» санкциями, если она достроит газопровод «Северный поток — 2». Заявление Круза приводит издание Atlantic Council.

Круз заявил, что в том случае, если Россия решится достроить газопровод «Северный поток — 2», то в отношении госкорпорации «Газпром» автоматически будут введены санкции, которые американские законодатели одобрили ещё в декабре 2019 года. Он пояснил, что если трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому», завершит укладку трубопровода, то президент США Дональд Трамп будет обязан активировать санкции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США пригрозили всем компаниям, которые участвуют в прокладке «Северного потока — 2» жесткими санкциями. Испугавшись этих санкций, швейцарско-нидерландская компания AllSeas отказалась достраивать газопровод и сбежала со строительной площадки.

Теперь «Газпром» намерен достроить «Северный поток — 2» своими силами с помощью специально подготовленного для этого судна «Академик Черский». Корабль уже находится в зоне строительства.