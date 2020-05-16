Дамаск, , 22:59 — REGNUM Подразделения российской военной полиции осуществили патрулирование на территории сирийских провинций Алеппо и Хасака, сообщил 16 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

По его словам, патрулирование было проведено по двум маршрутам в провинции Алеппо и по одному маршруту в провинции Хасака.

Патрулирование прошло в штатном режиме без чрезвычайных происшествий.

Кроме того, Журавлёв напомнил о функционировании специального канала связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Центр по примирению отмечал, что подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования несколько суток не нарушали режим перемирия.

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