Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Объём экспорта американского оружия при президенте Дональде Трампе достиг $51 млрд в год, пишет 16 мая The New York Times.

По данным издания, при 44-м президенте США Бараке Обаме объём экспорта был $36 млрд в последний год его правления.

Отмечается также, что за первые два года президентства Трампа число людей, работающих в оборонной сфере, увеличилось более чем на три с половиной процента — до 880 тысяч.

Отмечается, что этому способствовала такая фигура в команде Трампа как глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Этот чиновник — главный посредник между администрацией Трампа и американскими военными заводами. Именно этот чиновник, по данным газеты, повлиял на увеличения экспорта американского оружия в Саудовскую Аравию и не только туда.

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