* Ан-Нусра" — запрещённая в России организация

Дамаск, , 22:34 — REGNUM Боевики террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли два населенных пункта в сирийской провинции Идлиб, сообщил 16 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Маарет-Мухос, один обстрел населенного пункта Дадих в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Олег Журавлев.

При этом он отметил, что с позиций подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований обстрелов зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения огня в сирийской зоне «Идлиб» введен 6 марта 2020 года в рамках российско-турецких договорённостей, подписанных в Москве 5 марта.

*"Джебхат Ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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