Приштина, , 00:59 — REGNUM Министерство иностранных дел и диаспоры Косово 16 мая выступило с осуждением строительства православной церкви в Батайнице, на месте массового захоронения свыше 700 албанцев, убитых югославскими силовиками в 1999 годе. В Батайнице, неподалеку от Белграда, находился полицейский полигон Специальной антитеррористической группы, осуществлявшей массовые убийства косовских албанцев.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в МИД Косово строительство церкви сочли проявлением сербской православной церковью и сербскими властями презрения к памяти о геноциде албанцев.

«Вместо установления памятной таблички в память о невинных жертвах, захороненных в этом месте, где пытались скрыть государственные преступления, Сербия подобными действиями продолжает провокации, какой является также и отказ Сербии сообщить о судьбе 1600 албанцев, погибших в ходе войны.

В МИД Косово подчеркнули, что мирное соглашение между Сербией и Косово не может быть заключено, пока Сербия не признает ответственности за преступления в отношении косовских албанцев и не попросит прощения, воздав по заслугам военным преступникам.

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