Скопье, 17 мая 2020, 01:00 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 16 мая в интервью для сербского новостного агентства Prva заявил, что Северная Македония делает все, для того, чтобы удовлетворить Германию, самую влиятельную силу в ЕС.
Сербский политик заявил, что в день инаугурации президента Северной Македонии Стево Пендаровски он попросил у него лишь одного:
По словам Вучича, македонский президент пошел наперекор просьбе сербского лидера, чтобы продемонстрировать свою лояльность ФРГ.
Напомним, президент Северной Македонии ранее заявил, что его страна признает независимость Косово, однако только в составе, определенном резолюцией 1244 СБ ООН. Пендаровски подчеркнул, что его страна выступает против территориального обмена между Косово и Сербией. Сразу после этого министр обороны Сербии Александр Вулин в уничижительном тоне высказался о македонском языке и Пендаровски.