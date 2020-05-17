Скопье, , 01:00 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 16 мая в интервью для сербского новостного агентства Prva заявил, что Северная Македония делает все, для того, чтобы удовлетворить Германию, самую влиятельную силу в ЕС.

Сербский политик заявил, что в день инаугурации президента Северной Македонии Стево Пендаровски он попросил у него лишь одного:

«Единственная вещь, которую я попросил у Пендаровски в день инаугурации было: будь осторожен, как Бога тебя прошу, будь осторожен, чтобы нам не пришлось разговаривать на эти темы (Косово и Метохии)», — подчеркнул Вучич.

По словам Вучича, македонский президент пошел наперекор просьбе сербского лидера, чтобы продемонстрировать свою лояльность ФРГ.

Напомним, президент Северной Македонии ранее заявил, что его страна признает независимость Косово, однако только в составе, определенном резолюцией 1244 СБ ООН. Пендаровски подчеркнул, что его страна выступает против территориального обмена между Косово и Сербией. Сразу после этого министр обороны Сербии Александр Вулин в уничижительном тоне высказался о македонском языке и Пендаровски.