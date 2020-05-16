Киев, , 21:29 — REGNUM Большую пресс-конференцию по итогам первого года своего президентства намерен провести глава Украины Владимир Зеленский, сообщили 16 мая в пресс-службе офиса президента страны.

Такое заявление сделал глава офиса Андрей Ермак на видеопереговорах с послами стран G7 и с главой представительства ЕС на Украине, которые состоялись сегодня, 16 мая.

Напомним, инаугурация шестого президента Украины Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

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