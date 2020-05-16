Киев, , 21:17 — REGNUM В задачи главы исполнительного комитета нацреформ Михаила Саакашвили входит совершенствование налогового законодательства Украины, сообщил новоиспечённый чиновник на видеовстрече с послами G7 и ЕС, сообщили 16 мая в офисе украинского президента.

Также, по словам Саакашвили, он поставлен на свою должность, чтобы продолжать дерегуляцию и завершить реформы таможенной отрасли Украины. Кроме того, на нём лежит координация сотрудничества с международными организациями.

Он, ко всем прочему, добавил, что в ближайшее время будут проведены консультации с ведущими украинскими бизнес-ассоциациями. Планируется разработать программу возглавляемого Саакашвили ведомства, которую позже представят на утверждение президенту страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеовстреча Саакашвили, а также главы офиса президента Украины Андрея Ермака с послами стран «Группы семи» и с главой представительства Европейского Союза на Украине состоялась 16 мая.

Накануне, 15 мая, Ермак представил дипломатам Саакашвили в его новой должности.

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