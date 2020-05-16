Одесса, Украина, , 20:59 — REGNUM Два высокопоставленных таможенника Одесской области стали фигурантами дела о взятке, в том числе глава ведомства Михаил Грибанов, сообщает 16 мая пресс-служба украинского Госбюро расследований (ГБР).

В отношении Грибанова и его подчинённого возбуждено уголовное дело о получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц.

Они, по версии следствия, систематически вымогали взятки за несоздание искусственных препятствий при растаможивании контейнеров — таких как дополнительные досмотры грузов.

Один из подозреваемых попался в руки ГБР в момент получения им очередной части взятки в размере $1,3 тыс. Оба задержанных арестованы решением Печёрского районного суда Киева. За них может быть внесён залог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о задержании Грибанова 13 мая написал в соцсетях экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

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