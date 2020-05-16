Лондон, 16 мая 2020, 20:41 — REGNUM Десятки штрафов выписаны участникам акции протеста в Гайд-парке, сообщили 16 мая в полиции Лондона.
Протестующие выражали недовольство карантинными мерами. 19 человек препроводили в полицию: 12 из них были арестованы, поскольку отказались подчиняться требованиям правоохранителей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании количество подтверждённых случаев COVID-19 достигло 240 161, количество летальных исходов — 34 466.
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