Париж, , 20:30 — REGNUM Акция протеста «жёлтых жилетов» во Франции собрала несколько сот человек, сообщает 16 мая Agence France Press.

Участники акции появились на улицах городов Тулуза, Нант, Бордо, Лион, Сен-Назер, Монпелье. В последнем протестующих было больше всего — три с половиной сотни.

Многие участники протестов были оштрафованы за нарушение карантина. Полиция добилась того, что протестующие разошлись.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, призыв к «жёлтым жилетам» выйти на улицы Франции появился утром 16 мая в социаных сетях.

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