Москва, , 19:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации разъяснило порядок стимулирующих доплат медицинским работника, которые были установлены президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее разъяснение было опубликовано сегодня, 16 мая, на официальном сайте правительства.

Напомним, что с доплатами медикам возник скандал. Президент России Владимир Путин в середине апреля распорядился, чтобы всем медицинским работникам, которые так или иначе занимались лечением больных с COVID-19, были выплачены стимулирующие надбавки.

Согласно поручению президента, врачам должны были доплатить 80 тысяч рублей, фельдшерам и медицинским сестрам — 50 тысяч рублей, младшему медицинскому персоналу — 25 тысяч рублей. Врачам скорой помощи положена выплата в 50 тысяч рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тысяч.

Все выплаты должны были быть произведены до 15 мая, но на деле оказалось, что многие просто ничего не получили, а многие получили сумму гораздо меньшую, чем ту которую назвал президент. Выяснилось, что региональные чиновники стали высчитывать, сколько именно каждый медицинский работник так или иначе занимался лечением больного с COVID-19 и исходя из этого назначать выплаты, буквально за минуты или часы такой работы. Подчас медики получали по паре сотен рублей доплаты, вместе тех сумм, что обещал глава государства.

Путин возмутился такому положению дел. На очередной онлайн-совещании он назвал произошедшее «бюрократической канителью», указал на то, что он не поручал высчитывать время работы каждого медика с COVID-19, а поручал организовать выплаты всем.

Российский лидер потребовал немедленно обеспечить все выплаты и напомнил руководителям регионов, что это их личная ответственность. Выплаты должны быть произведены до 25 мая.

Теперь в правительстве решили дополнительно разъяснить ситуацию с выплатами.

«Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения президента утвердило правительство», — вот что сказано в разъяснении правительства Российской Федерации.