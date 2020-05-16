Тбилиси, , 19:54 — REGNUM Письмо членов Конгресса США к госсекретарю и министру финансов грузинская оппозиция расценила как «очень плохое известие» и «очень плохую ошибку», которую должно будет очень быстро исправить следующее правительство Грузии. Так прокомментировал обращение Тэда Круза, Джона Корнина, Джуди Аррингтона и Марквейна Малина один из лидеров партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия.

«Следующее правительство Грузии должно будет очень быстро принять энергичные меры, чтобы исправить этот ущерб, потому что обычно такой ущерб долго сопутствует стране. А нынешнее правительство призываю, пока они еще находятся у власти, до следующих выборов, где состоится их поражение, как минимум не наносить стране дополнительного ущерба какими-либо действиями. И как-нибудь повернуть вспять те проблемы, которые были созданы ими же», — заявил Бокерия.

По его словам, следующее правительство Грузии, которое придет к власти в результате предстоящих выборов, сумеет проявить политическую волю и компетенцию и быстро возместить тот ущерб, который был нанесен стране и ее отношениям со стратегическим партнером в предыдущие годы и особенно в последний период.

Как сообщалось ранее, четыре члена Конгресса обратились к госсекретарю и министру финансов США и призвали их изучить связи председателя правящей партии Грузии Бидзины Иванишвили с Россией и Ираном и на специальном брифинге дать оценку фактам притеснения властями Грузии американских компаний и действиям в ущерб интересам США.