Париж, , 19:52 — REGNUM Власти Франции арестовали Фелисьена Кабугу, обвиняемого в финансировании геноцида 1994 года в Руанде, 16 мая сообщает Agence France-Press.

Сообщается, что Кабуга жил во Франции по подложным документам и был арестован после расследования полиции в его квартире в Аньер-сюр-Сен.

84-летний Кабуга находился в международном розыске много лет, за его поимку было объявлено вознаграждение в $5 млн.

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