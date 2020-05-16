Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Российские военные, укрепляющие оборону территории РФ в Арктике, «выходят за рамки» территориальной обороны, заявил 16 мая первый зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.

Возмущение госдепа вызвало размещение на российском Кольском полуострове российских систем ПВО С-400.

«Они объявили о намерении развернуть системы С-400 на Кольском полуострове, и это выходит за рамки территориальной обороны», — сказал Майкл Мерфи на брифинге.

В ответ на такую «наглость», сообщил дипломат, США в Арктике «создали новое арктическое командование, создали новые арктические отряды» и восстановили «инфраструктуру времён холодной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад группа британских и американских ударных кораблей впервые с начала 1990-х годов зашла в Баренцево море возле границ России.

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