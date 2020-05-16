Луганск, 16 мая 2020, 18:44 — REGNUM Двое украинских военных подорвались на установленной на месте обнаруженного СБУ тайника растяжке, сообщает 16 мая «ЛуганскИнформЦентр».
Как отметил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, ранения получили старшина и солдат ВСУ.
Инцидент произошёл накануне, 15 мая, в районе Золотого-4 при участии корреспондентов пресс-службы СБУ. Производилось «показательное выявление схрона оружия и боеприпасов военнослужащих 30-й бригады» ВСУ.
При подъёме ящика с боеприпасами произошло срабатывание растяжки с установленной гранатой РГД-5. Старшина и старший солдат получили множественные осколочные ранения мягких тканей всего тела, черепно-мозговые травмы. Старшине ампутировали правую ступню.
Подано это было командованию как ранения в результате обстрела с позиций ЛНР и разрыва гранаты ВОГ-25.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, СБУ проверяет наличие фактов хищения оружия в ВСУ.
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