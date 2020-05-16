Москва, , 18:19 — REGNUM Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев опроверг информацию о гибели министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллы ибн Заида Аль Нахайяна, соответствующее заявление он сделал журналистам сегодня, 16 мая.

Напомним, что ранее турецкие СМИ сообщили, что автомобиль с главой МИД ОАЭ был взорван в Абу-Даби. Поступала противоречивая информация о том, что министр или погиб, или получил тяжелые ранения.

Однако глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что данная информация не соответствует действительности.

«Информация о смерти министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бен Заида не соответствует действительности. Атаки на принца не было. Планируем встречу с принцем Абдаллой в ближайшее время во время визита в ОАЭ», — рассказал Дмитриев.

Стоит отметить, что представители МИД ОАЭ также заявили, что информация о гибели Абдаллы ибн Заида — это «фейки катарских аккаунтов».