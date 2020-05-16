Луганск, , 18:18 — REGNUM Обстрелу ВСУ подверглись наблюдатели ОБСЕ в селе Берёзовском (ЛНР), сообщает 16 мая «ЛуганскИнформЦентр».

Украинская сторона накануне, 15 мая, обстреляла наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые прибыли в Берёзовское осмотреть последствия атаки ВСУ на это село (обстрел был совершён украинцами за день до этого — 14 мая).

Обстрел Берёзовского 15 мая ВСУ вели со стороны Орехово или Новотошковского. Установлено, что применялось при этом вооружение БМП-2 с применением осколочно-трассирующих снарядов ОР-2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Берёзовском в результате обстрела ВСУ 14 мая повреждения получили два жилых дома.

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