Анкара, , 18:23 — REGNUM Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын выразил свою солидарность с борьбой палестинского народа в 72-ю годовщину «Накба». Об этом 16 мая сообщает Anadolu Ajansi.

В издании подчеркивают, что день «Накба» отмечается арабами Палестины ежегодно. В этот трагический день в 1948 году произошел исход порядка 700 тыс. арабских беженцев, вынужденных покинуть свои родные места в результате арабо-израильской войны 1947−1949 годов.

По словам Калына, приводимым журналистами, этот день знаменует собой «великую катастрофу», которой подвергся палестинский народ. Также он отметил незаконность 72-летней оккупации Израилем территорий Западного берега реки Иордан.

Напомним, на сегодняшний день на оккупированных территориях проживает порядка 650 тыс. израильских поселенцев. В соответствии с нормами международного права строительство поселений на территории Западного берега — незаконно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента ТурцииИбрагим Калыносудил Израиль за стремление аннексировать оккупированные территории Западного берега реки Иордан.

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