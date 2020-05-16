Североморск, Мурманская область, , 18:30 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск» уходит из Североморска в Баренцево море для отработки задач по поиску и уничтожению атомной подводной лодки условного противника. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба Северного флота Минобороны РФ.

В ходе подготовки к выходу в море «Североморск», стоящий на рейде главной базы Северного флота в Кольском заливе, примет на борт противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ, который также будет принимать участие в учениях.

Роль подводной лодки условного противника, противодействующей противолодочному кораблю, будет исполнять одна из атомных подводных лодок Северного флота.

В течении нескольких дней экипаж БПК «Североморск» совместно с противолодочной авиацией отработает все основные элементы противолодочных задач. В их числе: поиск подводной лодки, слежение за ней, уклонение от торпедной атаки. И финальная — условное уничтожение.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск» и большой десантный корабль (БДК) «Александр Отраковский» прибыли в Североморск для празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне и заняли свои места на рейде.

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